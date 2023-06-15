Pulang ke Real Madrid, Brahim Diaz Girang Bukan Main: Hari Paling Bahagia dalam Hidup!

MADRID – Brahim Diaz resmi pulang ke Real Madrid. Dia pun menyambutnya dengan begitu bahagia. Bagi Diaz, hari di mana dirinya dipastikan kembali memperkuat Real Madrid menjadi hari paling bahagia dalam hidup.

Ya, Real Madrid resmi membawa Brahim Diaz kembali ke Santiago Bernabeu. Keputusan ini diambil usai Los Blancos -julukan Real Madrid- menjalani masa peminjaman panjang di AC Milan.

Brahim Diaz sudah dipinjamkan ke AC Milan sejak musim panas 2020. Selama di sana, pemain berusia 23 tahun itu pun bisa bekerja apik.

Diaz tercatat mentas di 124 laga bersama AC Milan di berbagai kompetisi. Selama itu, dia pun membukukan 18 gol dan 15 assist.

Brahim Diaz pun membantu AC Milan merengkuh gelar juara Liga Italia. Hal itu terjadi pada musim 2021-2022.

Tetapi kini, masa peminjaman Diaz sudah berakhir di AC Milan. Dia akan kembali berseragam Madrid pada musim 2023-2024.