HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Pemain yang Pakai Nomor Punggung 7 di Real Madrid, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:53 WIB
5 Pemain yang Pakai Nomor Punggung 7 di Real Madrid, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA pemain yang pakai nomor punggung 7 di Real Madrid. Nomor punggung dalam sepakbola merupakan simbol atau identitas khusus bagi pemain.

Real Madrid sendiri menempatkan nomor 7 sebagai nomor punggung kehormatan. Nomor ini telah banyak dipakai beberapa pemain hebat yang merumput di Santiago Bernabeu. Mereka menjadi harapan bagi skuad Los Blancos.

Berikut 5 pemain yang pakai nomor punggung 7 di Real Madrid:

5. Raul Gonzalez (1993-2010)

Raul Gonzalez

Raul Gonzalez menjadi ikon terbesar Madrid yang telah menggunakan nomor punggung 7 selama satu dekade. Sebagai penyerang ulung, ia telah membukukan 323 gol di Santiago Bernabeu.

Raul Gonzalez tercatat memenangkan berbagai gelar sepanjang kariernya. Di antaranya, ada 6 gelar juara La Liga dan 3 gelar Liga Champion.

4. Emilio Butragueno (1984-1995)

Emilio Butragueno

Karier Emilio Butragueno terbilang cukup lama di Real Madrid. Pemain asal Spanyol itu menghabiskan 11 musim memperkuat Los Blancos. Dirinya juga terkenal sebagai "La Quinta del Buitre".

Sepanjang kariernya, pemain dengan nomor punggung 7 ini telah membantu Madrid meraih banyak gelar. Di antaranya, ada 6 gelar juara La Liga.

Halaman:
1 2 3
      
