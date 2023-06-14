Jalani Debut Bersama Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Struick Langsung Dipuji Shin Tae-yong Setinggi Langit

Ivar Jenner jalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Palestina (Foto: Instagram/PSSI)

JALANI debut bersama Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Rafael Struick langsung dipuji Shin Tae-yong setinggi langit. Menurut Shin Tae-yong, Ivar dan Rafael bermain sangat apik saat menghadapi Palestina.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal usai ditahan Palestina 0-0. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Dalam pertandingan itu, Rafael Struick menjalani debutnya dan bermain sebagai starter sejak menit awal. Pemain ADO Den Haag itu bermain selama 45 menit dan mampu mencuri perhatian.

Selain Rafael Struick, Ivar Jenner turut melakoni debut bersama Timnas Indonesia. Berbeda dengan Rafael, Ivar diturunkan pada babak kedua tepatnya menit 71.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia menilai penampilan kedua pemain tersebut sudah cukup apik. Terlebih, mereka mampu menjalankan arahan yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan itu.

"Rafael dan Ivar memang debut pertama kali sebagai pemain timnas Indonesia, sangat baik," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu (14/6/2023).