Meski Timnas Indonesia Gagal Taklukkan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Shin Tae-yong Tetap Puas Setengah Mati

MESKI Timnas Indonesia gagal taklukkan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Shin Tae-yong tetap puas setengah mati. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengapresiasi penampilan Rafael Struick cs meski gagal mencetak satu pun gol.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal usai ditahan Palestina 0-0. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Selepas pertandingan, Shin Tae-yong mengaku tetap puas meski anak asuhnya tidak mampu meraih kemenangan atas Palestina. Juru taktik yang akrab disapa STY itu menilai performa Timnas Indonesia sudah sangat apik namun juga menyayangkan tidak mampu memaksimalkan peluang yang ada.

"Secara performa para pemain sangat baik untuk hari ini. Disayangkan saja soal skor, harusnya kami bisa cetak dua sampai tiga gol hari ini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu (14/6/2023).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia harus melupakan hasil imbang kala menghadapi Palestina. Sebab, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih memiliki satu laga sisa di FIFA Matchday Juni 2023.

"Perjalanan kami harus ke depan," lanjut Shin Tae-yong.