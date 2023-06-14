Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut Gila Rafael Struick Bersama Timnas Indonesia, Langsung Disamakan dengan Elkan Baggott!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:45 WIB
Debut Gila Rafael Struick Bersama Timnas Indonesia, Langsung Disamakan dengan Elkan Baggott!
Rafael Struick jalani debut bersama Timnas Indonesia di laga kontra Palestina (Foto: Instagram/PSSI)
A
A
A

DEBUT gila Rafael Struick bersama Timnas Indonesia. Menariknya, debut yang dilakoni Rafael Struick bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- langsung disamakan dengan Elkan Baggott.

Sebagaimana diketahui, laga antara Timnas Indonesia vs Palestina baru saja berakhir. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Rafael Struick

Sayangnya, Timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal setelah ditahan 0-0 oleh Palestina. Padahal, tim asuhan Shin Tae-yong itu mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal.

Tercatat, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mengoleksi delapan shot on gol di laga tersebut. Akan tetapi, penampilan apik kiper Palestina yakni Rami Hamadeh mampu menggagalkan peluang-peluang Timnas Indonesia itu.

Terlepas dari itu, terdapat satu pemain Timnas Indonesia yang menjadi sorotan di laga kali ini. Pemain yang dimaksud yakni Rafael Struick.

Rafael Struick mencuri perhatian setelah tampil gemilang saat melakoni debut bersama Timnas Indonesia. Penyerang 20 tahun itu menjadi tandem Dimas Drajad di lini depan Skuad Garuda.

