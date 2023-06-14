Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia Ditahan Palestina 0-0, Nomor 1 Performa Apik Rami Hamadeh

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:27 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia Ditahan Palestina 0-0, Nomor 1 Performa Apik Rami Hamadeh
Berikut 5 penyebab Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 penyebab Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0 akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Palestina baru saja berakhir.

Pertandingan tersebut tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB. Sayangnya, Timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal usai ditahan 0-0 oleh Palestina.

Terdapat 5 penyebab Timnas Indonesia gagal menang atas Palestina. Lantas, apa sajakah itu? Simak ulasan berikut ini untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia Ditahan Palestina 0-0

5. Timnas Indonesia Gagal Maksimalkan Peluang

Timnas Indonesia vs Palestina

Urutan kelima dalam daftar ini adalah Timnas Indonesia gagal maksimalkan peluang. Perlu diketahui, Timnas Indonesia mampu tampil menekan sejak menit awal pertandingan.

Tercatat, tim asuhan Shin Tae-yong itu mengoleksi delapan shot on gol. Namun, dari delapan itu tidak ada yang bersarang ke gawang Palestina.

4. Timnas Indonesia Terlalu Terburu-buru

Timnas Indonesia vs Palestina

Selanjutnya adalah Timnas Indonesia terlalu terburu-buru dalam mengeksekusi peluang. Terlihat, Timnas Indonesia seakan-akan tidak tenang ketika mendapatkan peluang untuk mencetak gol.

Hasilnya, peluang tersebut berakhir sia-sia. Hal ini tentunya wajib dibenahi Shin Tae-yong, terlebih Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 mendatang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/22/ruben_amorim.jpg
Waduh! 15 Pemain Terancam Absen saat MU vs Wolverhampton, Ruben Amorim Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement