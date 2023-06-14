5 Penyebab Timnas Indonesia Ditahan Palestina 0-0, Nomor 1 Performa Apik Rami Hamadeh

SEBANYAK 5 penyebab Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0 akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Palestina baru saja berakhir.

Pertandingan tersebut tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB. Sayangnya, Timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal usai ditahan 0-0 oleh Palestina.

Terdapat 5 penyebab Timnas Indonesia gagal menang atas Palestina. Lantas, apa sajakah itu? Simak ulasan berikut ini untuk mengetahuinya.

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia Ditahan Palestina 0-0

5. Timnas Indonesia Gagal Maksimalkan Peluang





Urutan kelima dalam daftar ini adalah Timnas Indonesia gagal maksimalkan peluang. Perlu diketahui, Timnas Indonesia mampu tampil menekan sejak menit awal pertandingan.

Tercatat, tim asuhan Shin Tae-yong itu mengoleksi delapan shot on gol. Namun, dari delapan itu tidak ada yang bersarang ke gawang Palestina.

4. Timnas Indonesia Terlalu Terburu-buru





Selanjutnya adalah Timnas Indonesia terlalu terburu-buru dalam mengeksekusi peluang. Terlihat, Timnas Indonesia seakan-akan tidak tenang ketika mendapatkan peluang untuk mencetak gol.

Hasilnya, peluang tersebut berakhir sia-sia. Hal ini tentunya wajib dibenahi Shin Tae-yong, terlebih Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 mendatang.