HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Buang Peluang Emas di Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Dimas Drajad Jadi Sorotan!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:14 WIB
Buang Peluang Emas di Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Dimas Drajad Jadi Sorotan!
Dimas Drajad dianggap buang peluang emas di laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

BUANG peluang emas di laga Timnas Indonesia vs Palestina, Dimas Drajad jadi sorotan. Penyerang Persikabo 1973 itu pun jadi perbincangan hangat di dunia maya kelar Timnas Indonesia ditahan 0-0 oleh Palestina.

Rabu (14/6/2023) malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skuad Garuda gagal menang dan hanya mendulang hasil imbang tanpa gol lawan Palestina.

Dimas Drajad

Di pertandingan itu, Shin Tae-yong menurunkan formasi 4-4-2. Di ujung tombak, Dimas Drajad dan Rafael Struick tampil sebagai starter.

Rafael Struick yang lakoni debut mendapat banyak pujian. Pemain ADO Den Hag itu disebut tampil spartan, meski tak main sampai akhir pertandingan.

Hal itu bertolak belakang dengan Dimas Drajad. Pemain 26 tahun tersebut justru dianggap kerap membuang peluang emas buat Timnas Indonesia.

Salah satu peluang itu terjadi di menit ke-40. Ketika itu, Dimas Drajad mendapat operan dari Ricky Kambuaya.

Alih-alih melepaskan tembakan di dalam kotak penalti, Dimas Drajad malah mengubah arah bola dengan menggocek pemain Palestina. Ia pun gagal memanfaatkan peluang itu jadi gol.

Aksinya pun mendapat sorotan dari netizen. Salah satu warganet Twitter sampai menyindir apa yang dilakukan Dimas Drajad.

Halaman:
1 2
      
