Gagalkan 8 Shot On Target Timnas Indonesia, Kiper Palestina Rami Hamadeh Ternyata Korban Serangan Brutal Tentara Israel Bulan Ramadhan Lalu

GAGALKAN 8 shot on target Timnas Indonesia, kiper Palestina Rami Hamadeh ternyata korban serangan brutal tentara Israel bulan Ramadhan lalu. Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 baru saja berakhir.

Laga tersebut tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina dengan skor kacamata alias 0-0.

Sejatinya, Timnas Indonesia mampu tampil menggila dan mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal babak pertama. Namun, peluang-peluang tersebut gagal berbuah gol lantaran penampilan apik kiper Palestina, Rami Hamadeh.

Tercatat, Timnas Indonesia mencetak delapan shot on target di laga tersebut. Akan tetapi, seluruh shot on target itu mampu dimentahkan Rami Hamadeh.

Menariknya, terdapat fakta unik dari kiper Palestina Rami Hamadeh. Rami Hamadeh ternyata merupakan korban dari serangan brutal tentara Israel pada bulan Ramadhan lalu tepatnya Kamis, 30 Maret 2023 malam WIB.

Kala itu, Rami Hamadeh tengah mentas bersama klubnya yakni Jabal Al Mukaber di final Piala Liga Palestina kontra Balata FC. Ketika pertandingan memasuki jeda babak pertama, tiba-tiba tentara Israel masuk ke Stadion Faisal Al Husseini, Palestina.