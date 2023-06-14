Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagalkan 8 Shot On Target Timnas Indonesia, Kiper Palestina Rami Hamadeh Ternyata Korban Serangan Brutal Tentara Israel Bulan Ramadhan Lalu

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:11 WIB
Gagalkan 8 Shot On Target Timnas Indonesia, Kiper Palestina Rami Hamadeh Ternyata Korban Serangan Brutal Tentara Israel Bulan Ramadhan Lalu
Kiper Timnas Palestina, Rami Hamadeh (Foto: Instagram/rami22hamadeh)
A
A
A

GAGALKAN 8 shot on target Timnas Indonesia, kiper Palestina Rami Hamadeh ternyata korban serangan brutal tentara Israel bulan Ramadhan lalu. Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 baru saja berakhir.

Laga tersebut tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina dengan skor kacamata alias 0-0.

Rami Hamadeh

Sejatinya, Timnas Indonesia mampu tampil menggila dan mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal babak pertama. Namun, peluang-peluang tersebut gagal berbuah gol lantaran penampilan apik kiper Palestina, Rami Hamadeh.

Tercatat, Timnas Indonesia mencetak delapan shot on target di laga tersebut. Akan tetapi, seluruh shot on target itu mampu dimentahkan Rami Hamadeh.

Menariknya, terdapat fakta unik dari kiper Palestina Rami Hamadeh. Rami Hamadeh ternyata merupakan korban dari serangan brutal tentara Israel pada bulan Ramadhan lalu tepatnya Kamis, 30 Maret 2023 malam WIB.

Kala itu, Rami Hamadeh tengah mentas bersama klubnya yakni Jabal Al Mukaber di final Piala Liga Palestina kontra Balata FC. Ketika pertandingan memasuki jeda babak pertama, tiba-tiba tentara Israel masuk ke Stadion Faisal Al Husseini, Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661243/cristiano-ronaldo-targetkan-1000-gol-sebelum-pensiun-apa-bisa-xdx.webp
Cristiano Ronaldo Targetkan 1.000 Gol sebelum Pensiun, Apa Bisa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
Terancam Ditinggal Nkunku, AC Milan Siapkan Daftar Pengganti Fantastis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement