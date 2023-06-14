Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023: Menggila, Harimau Malaya Menang 4-1!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:56 WIB
Hasil Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023: Menggila, Harimau Malaya Menang 4-1!
Berikut hasil Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
A
A
A

HASIL Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023 coba sudah diketahui. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- berhasil mendulang hasil positif usai menang 4-1 atas Kepulauan Solomon.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, Rabu (14/6/2023) malam WIB. Adalah Paulo Josue (40’), Arif Aiman (45+2’), Safawi Rasid (77’), dan Lee Tuck (90') yang menjadi pencetak gol kemenangan Malaysia. Sementara satu gol hiburan Kepulauan Solomon dicetak Raphael Leaii (10’).

Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon

Babak Pertama

Timnas Malaysia mencoba untuk mendominasi jalannya pertandingan guna mencetak gol cepat. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil.

Alih-alih mencetak gol, Timnas Malaysia justru kebobolan. Pada menit ke-10, Raphael Lea’i tidak menyia-nyiakan kesempatan usai kiper Timnas Malaysia, Syihan Hazmi melakukan kesalahan. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Kepulauan Solomon.

Setelah gol tersebut, Timnas Malaysia menggempur lini belakang Kepulauan Solomon habis-habisan. Hasilnya, Harimau Malaya mampu menyamakan kedudukan lewat gol Paulo Josue pada menit 40. Skor imbang 1-1.

Menjelang berakhirnya babak pertama tepatnya menit 45+2, Timnas Malaysia mampu membalikkan keadaan via eksekusi penalti Arif Aiman. Dengan begitu, skor 2-1 untuk keunggulan Harimau Malaya menutup jalannya babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/50/1661265/kronologi-kecelakaan-maut-yang-hampir-tewaskan-petinju-anthony-joshua-hoy.webp
Kronologi Kecelakaan Maut yang Hampir Tewaskan Petinju Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bek_persija_jakarta_jordi_amat_foto_persija.jpg
Momen Emosional Jordi Amat usai Gol Indah ke Gawang Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement