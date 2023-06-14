Hasil Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023: Menggila, Harimau Malaya Menang 4-1!

Berikut hasil Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)

HASIL Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon di FIFA Matchday Juni 2023 coba sudah diketahui. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- berhasil mendulang hasil positif usai menang 4-1 atas Kepulauan Solomon.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, Rabu (14/6/2023) malam WIB. Adalah Paulo Josue (40’), Arif Aiman (45+2’), Safawi Rasid (77’), dan Lee Tuck (90') yang menjadi pencetak gol kemenangan Malaysia. Sementara satu gol hiburan Kepulauan Solomon dicetak Raphael Leaii (10’).

Babak Pertama

Timnas Malaysia mencoba untuk mendominasi jalannya pertandingan guna mencetak gol cepat. Namun, upaya mereka masih belum membuahkan hasil.

Alih-alih mencetak gol, Timnas Malaysia justru kebobolan. Pada menit ke-10, Raphael Lea’i tidak menyia-nyiakan kesempatan usai kiper Timnas Malaysia, Syihan Hazmi melakukan kesalahan. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Kepulauan Solomon.

Setelah gol tersebut, Timnas Malaysia menggempur lini belakang Kepulauan Solomon habis-habisan. Hasilnya, Harimau Malaya mampu menyamakan kedudukan lewat gol Paulo Josue pada menit 40. Skor imbang 1-1.

Menjelang berakhirnya babak pertama tepatnya menit 45+2, Timnas Malaysia mampu membalikkan keadaan via eksekusi penalti Arif Aiman. Dengan begitu, skor 2-1 untuk keunggulan Harimau Malaya menutup jalannya babak pertama.