HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Ditahan Palestina 0-0: Naik atau Turun?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:27 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Ditahan Palestina 0-0: Naik atau Turun?
Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0 di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah ditahan Palestina 0-0 akan dibahas di sini. Dari hasil imbang tersebut, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih tertahan di posisi 149 ranking FIFA.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Palestina

Timnas Indonesia sejatinya mampu tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Marc Klok dan kolega menunjukkan permainan menyerang dan membuat Palestina tidak berkutik.

Akan tetapi, segala upaya yang dilakukan Timnas Indonesia tidak mampu membuahkan gol. Salah satu penyebabnya yakni penampilan apik dari kiper Palestina, Rami Hamada.

Alhasil, Timnas Indonesia harus puas ditahan imbang Palestina dengan skor 0-0. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib Timnas Indonesia di ranking FIFA setelah ditahan Palestina?

Jawabannya, Timnas Indonesia masih belum beranjak dari peringkat 149 dunia. Sebelum menghadapi Palestina, Timnas Indonesia memiliki torehan angka 1.046,14 poin.

Halaman:
1 2
      
