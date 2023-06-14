Hasil Timnas Indonesia vs Palestina: Peluang Ricky Kambuaya dan Yakob Sayuri Belum Jadi Gol, Skor Masih 0-0!

TIMNAS Indonesia vs Palestina berlangsung pada Rabu (14/6/2023) malam WIB. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Di babak pertama kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki awal babak kedua, Timnas Indonesia belum banyak melakukan perubahan.

Di awal babak kedua, Timnas Indonesia mendapat dua peluang emas via Ricky Kambuaya dan Yakob Sayuri. Namun, sepakan kedua pemain itu masih belum bisa merobek jala Palestina. Dengan begitu sampai menit ke-75, Timnas Indonesia masih belum cetak gol.

Tim asuhan Shin Tae-yong itu memang tampil dominan. Juru taktik asal Korea Selatan itu menerapkan formasi awal 4-4-2. Dimas Drajad dan Rafael Struick diplot sebagai daya gedor utama Skuad Garuda.

Sebagai informasi, ini merupakan laga pertama FIFA Matchday Juni 2023 bagi Timnas Indonesia. Setelah lawan Palestina, Marc Klok cs akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Senin 19 Juni 2023.

Berikut Daftar Line up Timnas Indonesia vs Palestina: