Rafael Struick Tampil Garang di Laga Timnas Indonesia vs Palestina: Jalani Debut, Pemain 20 Tahun Ini Tampil Spartan

RAFAEL Struick tampil garang di laga Timnas Indonesia vs Palestina. Pemain keturunan itu sukses mencuri perhatian di babak pertama saat debut bersama Timnas Indonesia.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia tengah berhadapan kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Di pertandingan itu Timnas Indonesia turun dengan formasi 4-4-2. Shin Tae-yong memainkan duet Dimas Drajad dan Rafael Struick sebagai juru gedor utama.

Bermain sebagai starter, Rafael Struick tampil mengesankan. Pemain berusia 20 tahun itu mendapat satu peluang jelang pertandingan babak pertama usai.

Tapi, upayanya masih bisa diadang kiper Palestina, Rami Hamada. Kendati demikian, Rafael Struick mampu menjadi pembeda di babak pertama.