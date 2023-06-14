Aksi Gila Timnas Indonesia di Babak Pertama: Cetak 7 Shot On Target, Bikin Palestina Tak Berkutik!

AKSI gila Timnas Indonesia di babak pertama kontra Palestina akan dibahas di sini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mampu tampil mendominasi sepanjang jalannya babak pertama saat menghadapi Palestina.

Ya, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani laga pertama FIFA Matchday Juni 2023 dengan menghadapi Palestina. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia tampil menjanjikan di babak pertama. Tim asuhan Shin Tae-yong itu mampu bermain mendominasi dan membuat Palestina tidak berkutik.

Bagaimana tidak, Timnas Indonesia berhasil mencetak tujuh shot on target. Sementara itu, dari kubu Palestina sama sekali tidak mencetak satu pun tembakan mengarah ke gawang Timnas Indonesia.

Sayangnya, peluang-peluang emas Timnas Indonesia di babak pertama masih belum membuahkan gol. Hal tersebut tak lepas dari penampilan apik kiper Palestina, Rami Hamada.