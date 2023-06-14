Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Gila Timnas Indonesia di Babak Pertama: Cetak 7 Shot On Target, Bikin Palestina Tak Berkutik!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:32 WIB
Aksi Gila Timnas Indonesia di Babak Pertama: Cetak 7 Shot On Target, Bikin Palestina Tak Berkutik!
A
A
A

AKSI gila Timnas Indonesia di babak pertama kontra Palestina akan dibahas di sini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mampu tampil mendominasi sepanjang jalannya babak pertama saat menghadapi Palestina.

Ya, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani laga pertama FIFA Matchday Juni 2023 dengan menghadapi Palestina. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia tampil menjanjikan di babak pertama. Tim asuhan Shin Tae-yong itu mampu bermain mendominasi dan membuat Palestina tidak berkutik.

Bagaimana tidak, Timnas Indonesia berhasil mencetak tujuh shot on target. Sementara itu, dari kubu Palestina sama sekali tidak mencetak satu pun tembakan mengarah ke gawang Timnas Indonesia.

Sayangnya, peluang-peluang emas Timnas Indonesia di babak pertama masih belum membuahkan gol. Hal tersebut tak lepas dari penampilan apik kiper Palestina, Rami Hamada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/belajar_dari_kekalahan_di_padang_persija_jakarta.jpg
Tatap 2026, Persija Masih Dihantui PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement