HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Gabung Real Madrid, Jude Bellingham Beri Salam Perpisahan Penuh Haru ke Borussia Dortmund

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:05 WIB
Resmi Gabung Real Madrid, Jude Bellingham Beri Salam Perpisahan Penuh Haru ke Borussia Dortmund
Jude Bellingham beri salam perpisahan penuh haru ke Borussia Dortmund usai resmi gabung Real Madrid (Foto: Twitter/BlackYellow)
RESMI gabung Real Madrid, Jude Bellingham beri salam perpisahan penuh haru ke Borussia Dortmund. Bellingham mengatakan mendapat banyak pengalaman dan merupakan sebuah kehormatan bisa memperkuat Die Borussen -julukan Borussia Dortmund.

Sebagaimana diketahui, Jude Bellingham musim depan tidak lagi memperkuat Borussia Dortmund. Pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak selama enam tahun dari Real Madrid.

Jude Bellingham

Menurut kabar yang beredar, Real Madrid memboyong Jude Bellingham dari Borussia Dortmund dengan mahar sebesar 103 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun. Pemain berpaspor Inggris itu pun diproyeksikan menjadi penerus Luka Modric dan Toni Kroos yang usianya sudah tidak muda lagi.

Resmi bergabung dengan Real Madrid, Jude Bellingham pun memberikan salam perpisahan penuh haru kepada Borussia Dortmund. Dia mengatakan sebuah kehormatan bisa memperkuat tim papan atas Liga Jerman itu.

"Terima kasih kepada semua orang, anggota dan penggemar Borussia Dortmund, atas apa yang telah Anda berikan kepada saya dalam tiga tahun terakhir," ucap Jude Bellingham dilansir dari Tuttomercato, Rabu (14/6/2023).

"Merupakan suatu kehormatan untuk mengenakan seragam itu berkali-kali, pengalaman yang luar biasa momen," tambah Jude Bellingham.

