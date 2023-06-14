Hasil Timnas Indonesia vs Palestina: Masuk Menit Ke-30, Skor Masih Imbang 0-0!

Timnas Indonesia vs Palestina masih imbang tanpa gol sampai menit ke-30 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia vs Palestina berlangsung pada Rabu (14/6/2023) malam WIB. Laga itu tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Untuk saat ini, Timnas Indonesia dan Palestina belum berhasil mencetak gol hingga menit ke-30. Meski demikian, Timnas Indonesia sempat mendapat peluang dari Dimas Drajad.

Pemain Persikabo 1973 itu mendapat dua peluang lewat tembakannya. Tapi, upayanya masih bisa dimentahkan oleh kiper Palestina, Rami Hamada.

Sejauh ini, tim asuhan Shin Tae-yong tampil cukup dominan. Juru taktik asal Korea Selatan itu menerapkan formasi awal 4-4-2. Dimas Drajad dan Rafael Struick diplot sebagai daya gedor utama Skuad Garuda.

Sebagai informasi, ini merupakan laga pertama FIFA Matchday Juni 2023 bagi Timnas Indonesia. Setelah lawan Palestina, Marc Klok cs akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Senin 19 Juni 2023.

Berikut Daftar Line up Timnas Indonesia vs Palestina: