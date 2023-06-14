Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Belanda vs Kroasia: Luka Modric Tak Gentar meski Main di Kandang Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:57 WIB
Jelang Timnas Belanda vs Kroasia: Luka Modric Tak Gentar meski Main di Kandang Lawan
Luka Modric kirim ancaman untuk Timnas Belanda jelang laga di UEFA Nations League 2022-2023 (Foto: Instagram/Luka Modric)
TIMNAS Belanda vs Kroasia di UEFA Nations League A 2022-2023. Jelang pertandingan itu, kapten Kroasia, Luka Modric mengaku tak gentar hadapi Belanda, meski main di kandang lawan.

Kendati demikian, Modric tak mau timnya merasa di atas angin. Sebab ia tahu Der Oranje (julukan Timnas Belanda) memiliki kekuatan dengan para pemain mudanya.

Timnas Kroasia

“Kami akan bermain melawan tim muda yang sangat berbakat yang kembali ke cara lama. Mereka memiliki generasi yang berkualitas dan berbakat. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit,” kata Modric dilansir dari Total Croatia News, Rabu (14/6/2023).

“Mereka bermain di depan fans mereka sendiri, tapi kami senang akan ada banyak fans kami,” tambah pemain Real Madrid itu.

“Permainan ini 50-50, terserah kita untuk melakukan yang terbaik. Kami datang dengan penuh energi, kemauan, dan antusiasme. Kami bekerja secara fenomenal, saya merasa baik, dan saya yakin kami akan menunjukkannya di lapangan,” tutur Modric.

