HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Palestina Dapat Disaksikan di Sini!

Aan haryono , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:35 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Palestina Dapat Disaksikan di Sini!
Brikut link live streaming Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Palestina dapat disaksikan di sini. Pertandingan itu bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) malam pukul 19.30 WIB.

Jelang laga tersebut, salah satu penggawa Timnas Indonesia, Rizky Ridho bertekad memberikan kekuatan maksimal. Terlebih, skuad Garuda akan bermain di hadapan ribuan suporter di Stadion Gelora Bung Tomo.

Timnas Indonesia vs Palestina

“Kami ingin memberikan hasil yang terbaik untuk para suporter yang datang,” ucap bek anyar Persija Jakarta itu.

Bermain di kandang sendiri mental bermain Timnas Indonesia diharapkan makin kuat. Apalagi lawan yang dihadapi merupakan tipe tim yang mengandalkan kecepatan dan duel fisik.

Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong meminta para pemainnya untuk tenang dan bisa menahan bola. Ia menyadari betul kelebihan Timnas Palestina dalam memainkan bola-bola cepat.

“Kita (Indonesia) harus bisa bertahan dengan baik dan sabar,” ucap Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
