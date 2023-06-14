Ramadhan Sanata Tak Dipanggil Shin Tae-yong di FIFA Matchday, Ini Alasannya!

RAMADHAN Sananta tak dipanggil Shin Tae-yong di FIFA Matchday Juni 2023. Lantas, kira-kira apa alasannya eks bomber PSM Makassar itu tak perkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023?

Jika membahas tentang sepakbola Indonesia, mungkin yang terbesit dalam pikiran adalah raihan medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Bagaimana tidak, skuad Garuda diketahui telah puasa juara setelah 32 tahun lamanya.

Keberhasilan ini tak lepas dari kemampuan Ramadhan Sanata. Ya, pemain 20 tahun itu menjadi mesin cetak gol timnas Indonesia di final SEA Games 2023 lalu.

Sayangnya, eks penyerang PSM Makassar itu diketahui absen memperkuat Timnas Indonesia (embed dengan link utm) di dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Adapun dua laga itu melawan Palestina dan Argentina.

Rupanya, Ramadhan Sananta tak dipanggil ke Timnas Indonesia senior seperti menunjukkan sebuah indikasi. Adapun indikasi yang maksud adalah pembagian pemain antara Shin Tae-yong dan Indra Sjafri.