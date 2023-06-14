Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ada Apa Antara Erick, Bola, dan Politik? Selengkapnya Malam ini di The Prime Show with Aiman, Eksklusif di iNews

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |16:54 WIB
Ada Apa Antara Erick, Bola, dan Politik? Selengkapnya Malam ini di The Prime Show with Aiman, Eksklusif di iNews
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. (Foto: iNews)
TIMNAS Argentina akan resmi bertandang ke Indonesia pada gelaran FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kedatangan Timnas Argentina ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal berbau politik, apalagi dijadikan ajang untuk menarik perhatian jelang pemilu.

Menurut Erick, laga uji coba Indonesia vs Argentina tersebut jelas tidak ada unsur politik dan tidak ada kaitannya pula dengan peralihan status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dari Indonesia ke Argentina. Ini semua murni karena kerja keras federasi untuk memberikan pengalaman kepada sepakbola Indonesia.

Erick Thohir

Sebab, PSSI dan Federasi Sepakbola Argentina (AFA) telah sepakat melakukan kerja sama yang berkaitan dengan sepakbola.

Menteri BUMN tersebut pun mengungkapkan bahwa Timnas Argentina akan membawa kekuatan terbaik saat menghadapi Indonesia. Dengan begitu, laga nanti diyakini akan menyedot animo yang besar dari masyarakat.

