Jelang Timnas Indonesia vs Palestina, Stefano Lilipaly Dapat Pesan Khusus dari Borneo FC

SAMARINDA – Penggawa Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly, siap tempur melawan Timnas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 pada hari ini. Jelang laga itu, Lilipaly mendapat pesan khusus dari Manajer Borneo FC, Dandri Dauri.

Dandri Dauri memberi dukumgan penuh untuk Stefano Lilipaly di Timnas Indonesia. Dia meminta Lilipaly jangan sampai cedera.

Dandri Dauri berharap Stefano Lilipaly bisa kembali ke klub dalam keadaan sehat. Pasalnya, tenaga pemain itu dibutuhkan Borneo FC untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 yang akan segera bergulir.

Dandri mengatakan pemainnya harus tetap memberikan kontribusi maksimal buat Timnas Indonesia. Hal itu agar tim asuhan Shin Tae-yong meraih hasil maksimal dalam laga tersebut.

“Itu (tidak cedera) adalah harapan kami semua dan sudah pasti pemain bersangkutan," ucap Dandri Dauri, dilansir dari laman Borneo FC, Rabu (14/6/2023).