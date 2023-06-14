Jadwal FIFA Matchday Juni 2023 Hari Ini: Timnas Indonesia vs Palestina LIVE di MNC Vision!

Laga Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 bisa Anda saksikan LIVE di MNC Vision (Foto: MNC Vision)

JADWAL FIFA Matchday Juni 2023 hari ini, Rabu 14 Juni 2023 bisa Anda ketahui dalam artikel ini. Ada laga Timnas Indonesia vs Palestina berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo malam nanti pukul 19.30 WIB, yang bisa disaksikan LIVE di MNC Vision.

FIFA Match Day yang di tunggu-tunggu sudah tiba. FIFA Matchday merupakan friendly match atau pertandingan persahabatan dua negara tetapi bisa mempengaruhi peringkat dari para negara yang bertanding.

Akan ada dua pertandingan yang berlangsung di Indonesia, yaitu menghadapi Palestina dan Argentina. Kedua pertandingan bisa Anda saksikan LIVE di MNC Vision! Semua penggila bola menunggu momen-momen bersejarah ini dan bisa melihat bagaimana lincah dan hebatnya para pemain Argentina.

Laga antara timnas Indonesia dan Palestina akan digelar pada 14 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Laga ini menjadi momen penting bagi tim Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan meraih hasil yang memuaskan. Selain itu, pada 19 Juni 2023, tim Indonesia akan menghadapi tim tangguh yakni Argentina. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Argentina memang pernah mendapatkan Piala Dunia 2022 dan memiliki pemain hebat seperti Lionel Messi. Tetapi Skuad Garuda juga sudah menjalani pelatihan dan ini adalah kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk bisa melihat dan mengikuti kehebatan para pemain Argentina secara langsung.

Sebelumnya, Skuad Garuda sudah mengumumkan beberapa nama yang mengikuti pelatihan. Ada pun pemain naturalisasi yang diajak di pemusatan pelatihan diantaranya Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaeman.

Anda dapat melihat jadwal lengkapnya di bawah ini:

Timnas Indonesia vs Palestina: Rabu 14 Juni 2023 19:30 WIB

Timnas Indonesia vs Argentina: Senin 19 Juni 2023 19:30 WIB

Di antara nama-nama di atas, siapa yang Anda dukung? Selain timnas Indonesia, Palestina juga telah menyiapkan tim kompetitif untuk berlaga di matchday FIFA 2023. Beberapa pengunjung tetap di Palestina adalah Mahmoud Wadi, Mohammed Saleh dan Rami Hamadeh.