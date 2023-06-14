Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Gagalkan Rafael Struick Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Nomor 1 Pemain Naturalisasi

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |15:48 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Gagalkan Rafael Struick Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Nomor 1 Pemain Naturalisasi
Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa gagalkan Rafael Struick jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa gagalkan Rafael Struick jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina akan diulas Okezone. Rafael Struick merupakan satu dari 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina.

Kesempatan pemanggilan ini tidak disia-siakan pemain milik ADO Den Haag tersebut. Terbukti, Rafael Struick gabung TC Timnas Indonesia yang digelar sejak Senin, 5 Juni 2023. Ia merupakan satu dari delapan pemain yang hadir sejak hari pertama pemusatan latihan.

Hanya saja, jika proses perpindahan federasi Rafael Struick benar sudah rampung, kecil peluangnya menjadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina. Sebab, ada tiga pemain top di posisi winger kiri yang bisa menyaingi Rafael Struick. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang bisa gagalkan Rafael Struick jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina:

3. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Witan Sulaeman merupakan pemain andalan Shin Tae-yong, mulai dari level U-19, U-23 hingga senior. Sejauh ini kepercayaan yang diberikan Shin Tae-yong tak pernah disia-siakan Witan Sulaeman.

Winger Persija Jakarta ini kerap kali membobol gawang Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Terbaru, Witan Sulaeman mencetak satu gol saat Timnas Indonesia bermain 2-2 kontra Burundi di FIFA Matchday Maret 2023. Karena itu, Witan Sulaeman bisa mengagalkan ambisi Rafael Struick menjadi starter di laga kontra Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
