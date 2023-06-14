Harga Pasaran Shayne Pattynama Ternyata Masih Kalah Jauh dari Pratama Arhan

HARGA pasaran Shayne Pattynama ternyata masih kalah jauh dari Pratama Arhan. Kedua pemain itu diketahui turut memperkuat Timnas Indoneisa.

Ya, guna melakoni pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain. Menariknya, terdapat beberapa nama pemain naturalisasi baru yang dipanggil Shin Tae-yong, seperti Rafael Struick, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama.

Kehadiran Shayne Pattynama di daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong tentu menjadi alarm tersendiri untuk Pratama Arhan. Seperti yang telah diketahui, Pratama Arhan selalu menjadi andalan Shin Tae-yong untuk mengawal sisi kiri pertahanan Indonesia.

Tercatat, sejak debut di Timnas Indonesia senior pada 2021, mantan pemain PSIS Semarang ini telah mencatatkan 29 caps dan mencetak 3 gol. Sangat jarang posisinya digantikan oleh pemain lain kecuali karena cedera ataupun mendapat akumulasi kartu.

Namun, kehadiran Shayne Pattynama adalah cerita berbeda untuk Arhan. Dia bisa saja mengancam posisi Arhan di bek kiri skuad Garuda.

Shayne Pattynama adalah pemain dari klub asal Norwegia, Viking FK. Pemain kelahiran Lelystad, 11 Agustus 1998 ini tampil secara reguler di Norwegia dengan catatan satu gol dan tiga assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi.