Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tegur Ivar Jenner di Sesi Konferensi Pers, Attitude Berkelas Rafael Struick Jadi Sorotan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:52 WIB
Tegur Ivar Jenner di Sesi Konferensi Pers, Attitude Berkelas Rafael Struick Jadi Sorotan
Momen Rafael Struick (kanan) menegur Ivar Jenner untuk berdiri. (Foto: TikTok/@whitestar_____)
A
A
A

TEGUR Ivar Jenner di sesi konferensi pers, attitude berkelas Rafael Struick jadi sorotan. Sekadar diketahui, pada Senin 29 Mei 2023, PSSI mengumumkan harga tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Saat itu, harga tiket diumumkan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah mengumumkan harga tiket, Erick Thohir memperkenalkan dua pemain yang beberapa hari sebelumnya baru saja diresmikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Rafael Struick dan Ivar Jenner

(Momen Rafael Struick (kanan) menegur Ivar Jenner. (Foto: TikTok/@whitestar_____)

Secara simbolis, Erick Thohir menyerahkan jersey Timnas Indonesia kepada Ivar Jenner sebagai perwakilan dua pemain. Saat penyerahan, posisi Erick Thohir adalah berdiri dan Ivar Jenner sedang duduk.

Melihat ada yang janggal, Rafael Struick langsung menegur Ivar Jenner yang ada di sampingnya. Rafael Struick mencolek Ivar Jenner dan meminta sang rekan untuk berdiri guna menghormati Erick Thohir.

Alhasil, Ivar Jenner pun berdiri dan melaksanakan foto bareng Erick Thohir. Sikap yang ditunjukkan Rafael Struick ini kemudian viral di media sosial. Banyak yang kagum dengan sikap winger 20 tahun tersebut.

“Attitude-nya Rafael,” tulis akun TikTok @whitestar_____, sembari menampilkan momen  Rafael Struick menegur Ivar Jenner.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192659/timnas_indonesia-HjVx_large.jpg
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Bawah Asuhan John Herdman, Mirip Shin Tae-yong?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192599/elkan_baggott_berpotensi_comeback_di_timnas_indonesia_era_john_herdman_elkanbaggott-EqnX_large.jpg
John Herdman Berani Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661097/25-pemain-masuk-long-list-garuda-calling-langkah-awal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-cmt.webp
25 Pemain Masuk Long List Garuda Calling, Langkah Awal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/31/gelandang_manchester_united_casemiro_tampak_kecewa.jpg
MU Terancam Kehilangan 4 Pemain Kunci Januari Ini, Termasuk Harry Maguire dan Casemiro!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement