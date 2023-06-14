Tegur Ivar Jenner di Sesi Konferensi Pers, Attitude Berkelas Rafael Struick Jadi Sorotan

TEGUR Ivar Jenner di sesi konferensi pers, attitude berkelas Rafael Struick jadi sorotan. Sekadar diketahui, pada Senin 29 Mei 2023, PSSI mengumumkan harga tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Saat itu, harga tiket diumumkan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah mengumumkan harga tiket, Erick Thohir memperkenalkan dua pemain yang beberapa hari sebelumnya baru saja diresmikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Rafael Struick dan Ivar Jenner.

(Momen Rafael Struick (kanan) menegur Ivar Jenner. (Foto: TikTok/@whitestar_____)

Secara simbolis, Erick Thohir menyerahkan jersey Timnas Indonesia kepada Ivar Jenner sebagai perwakilan dua pemain. Saat penyerahan, posisi Erick Thohir adalah berdiri dan Ivar Jenner sedang duduk.

Melihat ada yang janggal, Rafael Struick langsung menegur Ivar Jenner yang ada di sampingnya. Rafael Struick mencolek Ivar Jenner dan meminta sang rekan untuk berdiri guna menghormati Erick Thohir.

Alhasil, Ivar Jenner pun berdiri dan melaksanakan foto bareng Erick Thohir. Sikap yang ditunjukkan Rafael Struick ini kemudian viral di media sosial. Banyak yang kagum dengan sikap winger 20 tahun tersebut.

“Attitude-nya Rafael,” tulis akun TikTok @whitestar_____, sembari menampilkan momen Rafael Struick menegur Ivar Jenner.