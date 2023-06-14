Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bahas Alasan Lionel Messi Batal ke Indonesia, Tanda Bahagia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:42 WIB
Media Vietnam Bahas Alasan Lionel Messi Batal ke Indonesia, Tanda Bahagia?
Lionel Messi kala membela Timnas Argetina. (Foto: Reuters)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, membahas alasan Lionel Messi batal ke Indonesia. Timbul pertanyaan, apakah maksud media Vietnam membahas alasan batalnya La Pulga -julukan Lionel Messi- ke Indonesia itu sebagai tanda mereka bahagia?

"Alasan Messi tidak bermain melawan Indonesia," tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Rabu (14/6/2023).

Lionel Messi

"Absennya bintang nomor satu timnas Tango itu sedikit banyak akan mengurangi panasnya pertandingan (melawan Timnas Indonesia)," tambah media Vietnam tersebut.

Tentunya, tak ada yang mengetahui maksud media Vietnam itu membahas alasan La Pulga gagal menginjakkan kakinya ke Tanah Air. Satu hal yang pasti, Lionel Messi bersama skuad Timnas Argentina kini telah telah berada di Beijing, China.

Sejumlah jurnalis kenamaan asal Argentina, termasuk Gaston Edul, mengonfirmasi bahwa Lionel Messi dipastikan akan bermain untuk Timnas Argentina saat menghadapi Australia pada Kamis 15 Juni 2023 malam WIB di Beijing, China. Namun, La Pulga tidak akan ikut skuad Timnas Argentina terbang ke Tanah Air untuk melawan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
