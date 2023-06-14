Baru Tiba di China, Julian Alvarez Diplot Jadi Starter di Laga Timnas Argentina vs Indonesia?

Julian Alvarez baru tiba di China untuk gabung latihan bersama Argentina jelang hadapi Australia (Foto: Reuters)

BARU tiba di China, Julian Alvarez diplot jadi starter di laga Timnas Argentina vs Timnas Indonesia? Untuk diketahui, Julian Alvarez baru saja merayakan kesuksesan Manchester City merebut gelar treble winners musim 2022-2023.

Bomber Timnas Argentina itu menjadi salah satu pemain yang berhasil membawa The Citizens meraih treble winners. Manchester City menyegel gelar Liga Inggris 2022-2023, Piala FA 2022-2023, dan Liga Champions 2022-2023.

Setelah meraih treble winners, Julian Alvarez dan skuad Manchester City lainnya menggelar parade di Kota Manchester, Inggris, Senin 12 Juni 2023 waktu setempat. Kini, Julian Alvarez dilaporkan telah tiba di Beijing, China.

Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Argentina, Gaston Edul, pada cuitan akun Twitternya. Gaston Edul menyatakan bahwa Julian Alvarez telah bergabung dengan skuad Timnas Argentina dan akan segera mengikuti latihan.

"Julián Alvarez sudah berada di Beijing. Argentina memiliki skuad lengkap. Tim Nasional Argentina berlatih dengan terbuka untuk pers besok pukul 08.30 waktu Argentina," tulis Gaston Edul mengutip dari akun Twitternya.

Nantinya, Julian Alvarez diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Argentina melawan Timnas Australia di FIFA Matchday Juni 2023. Duel Timnas Argentina vs Timnas Australia ini bakal dilangsungkan di Beijing, China, Kamis 15 Juni 2023.