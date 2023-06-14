Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Palestina Pernah Bantai Malaysia 6-0 dan Hajar Negara Asia Tenggara Lain 7-0, Timnas Indonesia Wajib Waspada!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:17 WIB
Timnas Indonesia wajib waspada lawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/@pssi)
TIMNAS Palestina pernah bantai Malaysia 6-0 dan hajar negara Asia Tenggara lainnya 7-0. Sebab demikian, Timnas Indonesia wajib waspada lawan tim berjuluk Singa dari Kanaan tersebut.

Untuk diketahui kembali, Rabu (14/6/2023) malam ini pukul 19.30 WIB, Timnas Indonesia akan menjajal kemampuan Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Timnas Indonesia

Kendati berlaga di kandang sendiri, Timnas Indonesia sejatinya harus waspada. Sebab, lawan yang dihadapinya punya rekam jejak mengesankan lawan tim dari Asia Tenggara.

Palestina pernah melumat dua tim Asia Tenggara. Kedua tim yang dimaksud adalah Malaysia dan Timor Leste.

Singa dari Kanaan menang enam gol tanpa balas lawan Malaysia. Sementara Timor Leste pernah dihajar 0-7 oleh Palestina.

Kedua negara itu dibikin malu ketika berlaga di Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia putaran kedua. Bahkan, Malaysia tak hanya sekali kalah 0-6. Tim berjuluk Harimau Malaya tersebut menelan dua kali kekalahan di ajang yang sama.

