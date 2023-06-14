Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Naturalisasi Pilihan Shin Tae-yong Berpotensi Gagal Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Palestina

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:14 WIB
5 Pemain Naturalisasi Pilihan Shin Tae-yong Berpotensi Gagal Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Palestina
Rafael Struick (kanan) dan Ivar Jenner (tengah), berlatih keras jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina. (Foto: Instagram/@PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain naturalisasi pilihan Shin Tae-yong berpotensi gagal jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, (14/6/2023) pukul 19.30 WIB. Nama-nama yang dimaksud adalah Jordi Amat, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil tujuh pemain naturalisasi untuk laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina lima hari mendatang. Dua nama pemain naturalisasi lain yang dipanggil Shin Tae-yong adalah Marc Klok dan Stefano Lilipaly.

Rafael Struick dan Ivar Jenner

(Rafael Struick dan Ivar Jenner, dua dari tujuh pemain naturalisasi yang dipanggil Shin Tae-yong)

Dari tujuh pemain naturalisasi tersebut, lima di antaranya resmi dinaturalisasi setelah dipilih Shin Tae-yong. Dipilih yang dimaksud di sini adalah, mereka dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atas rekomendasi Shin Tae-yong.

Hal itu berbeda dengan Stefano Lilipaly yang mendapat status WNI sejak 2013, plus Marc Klok yang menjadi WNI setelah lima tahun tinggal di Tanah Air. Sayangnya, lima pemain naturalisasi yang dipilih Shin Tae-yong berpotensi gagal menjadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina karena berbagai alasan.

Sandy Walsh tak hanya gagal menjadi starter, namun dipastikan absen karena mengalami cedera. Kemudian, Jordi Amat mengalami masalah di kaki dan ragu dapat turun di laga Timnas Indonesia vs Palestina.

"Saya menantikan laga melawan Palestina. Saya tidak yakin apakah akan siap untuk laga itu. Jika tidak pulih, akan fokus pemulihan. Kemungkinan siap untuk laga kedua (melawan Argentina)," kata Jordi Amat mengutip dari Youube PSSI TV.

Halaman:
1 2
      
