Nasib Miris Seorang Penggemar Lionel Messi di China: Bayar Mahal Hotel, Cuma Dapat Selfie Buram

NASIB miris seorang penggemar Lionel Messi di China akan dibahas di sini. Liu Yuhang menyewa hotel dengan harga mahal agar bisa mendekati sang idola. Namun, yang didapatkan akhirnya hanyalah selfie buram.

Timnas Argentina akan melakoni dua pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni kini sedang berada di China dan dijadwalkan untuk menyambangi Indonesia setelah itu.

Argentina akan menghadapi Australia di Workers Stadium, Beijing, pada Kamis (15/6/2023) besok. Lima hari berselang, juara dunia tiga kali tersebut akan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Pencinta sepakbola China sangat antusias menyambut kedatangan Messi di Sana. Yuhang bahkan menyewa sebuah hotel mahal demi bisa mendekati sang idola. Dia mengaku mengeluarkan 2000 yuan atau setara Rp4 juta per malamnya untuk menginap di hotel.

"Saya menghabiskan cukup banyak uang untuk ini, tetapi jika saya tidak melakukannya, mungkin saya akan selalu menyesalinya," kata Yuhang dilansir dari Ole, Rabu (14/6/2023).

Yuhang nyatanya memang berhasil mendekat dengan Messi. Dia mencoba untuk mendapatkan selfie, namun yang didapatkan olehnya hanyalah sebuah potret buram. Sebab, Messi dan Timnas Argentina sedang berada di bus yang sedang berjalan.