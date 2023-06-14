PSSI-nya Argentina Pasang Foto Lionel Messi Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pertanda La Pulga ke Tanah Air?

FEDERASI Sepakbola Argentina (AFA) pasang foto Lionel Messi jelang lawan Timnas Indonesia di Instagram resmi mereka, @afaseleccionen. Apakah itu pertanda jika sang megabintang bakal ikut dalam lawatan Argentina ke Indonesia?

Seperti diketahui, belakangan ini santer diberitakan, Lionel Messi tidak ikut dalam rombongan Argentina ke Indonesia. Itu bermula dari cuitan jurnalis Argentina, Leo Paradizo.

Jurnalis ESPN Argentina itu mengatakan, Lionel Messi ikut ke China untuk FIFA Matchday Juni 2023 kontra Australia. Tapi, La Pulga (julukan Lionel Messi) tidak berangkat ke Jakarta untuk berlaga kontra Timnas Indonesia.

“Lionel Messi tiba di Beijing dan menciptakan revolusi. Informasi ekslusif: dia diperkirakan hanya akan memainkan laga kontra Australia, yang berarti tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan pada tanggal 19 Juni," kata Leo Paradizo dalam cuitannya di akun Twitter @leoparadizo.

Informasi tersebut jadi perbicangan hangat pencinta sepakbola dunia. Tak lama setelah Leo Paradizo, jurnalis Argentina lainnya, Pablo Gravellone pun memberi kabar lanjutan, jika Lionel Messi benar-benar tak akan berkunjung ke Tanah Air.

“Tim Nasional Argentina berlatih di Beijing untuk pertandingan Kamis melawan Australia. Messi dipastikan melawan Australia tetapi tidak akan pergi ke Indonesia,” cuit Gravellone dalam akun Twitternya.

Terbaru, jurnalis Argentina yang juga memiliki kedekatan dengan Lionel Messi, Gaston Edul mengabarkan jika sahabatnya itu benar-benar tidak ikut ke Indonesia. Ia menjelaskan jika Lionel Messi main lawan Australia, tapi tidak lawan Timnas Indonesia.

“Leo Messi akan menjadi starter di laga melawan Australia, namun dia tidak akan terbang ke Indonesia. Dia tidak akan bermain di laga kedua (Argentina),” jelas Gaston Edul di Twitter pribadinya, @gastonedul.