HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berbeda dengan Timnas Indonesia, Ranking FIFA Malaysia Tak Beranjak meskipun Menang atas Kepulauan Solomon

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:01 WIB
Berbeda dengan Timnas Indonesia, Ranking FIFA Malaysia Tak Beranjak meskipun Menang atas Kepulauan Solomon
Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan jika menang atas Palestina. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BERBEDA dengan Timnas Indonesia yang langsung melonjak, ranking FIFA Malaysia tak beranjak meskipun menang atas Kepulauan Solomon. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama melakoni pertandingan pada hari ini, Rabu (14/6/2023).

Timnas Indonesia dijadwalkan bersua Palestina, sedangkan Malaysia menjamu Kepulauan Solomon. Baik Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama bersua negara yang secara peringkat di atas mereka.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023)

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– yang menempati peringkat 149 dunia, terpaut 56 anak tangga dari Palestina yang menduduki posisi 93 dunia. Sementara Malaysia yang berada di posisi 138 dunia, terpaut empat peringkat dari Kepulauan Solomon.

Karena itu, jika meraih kemenangan, poin yang didapat Timnas Indonesia dan Malaysia di ranking FIFA cukup signifikan. Jika menang atas Palestina, Timnas Indonesia mendapatkan 6,77 poin tambahan.

Tambahan 6,77 poin membuat koleksi angka Timnas Indonesia di ranking FIFA mencapai 1,052,81 angka. Jumlah poin itu sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk melewati Liberia yang kini mengoleksi 1,049.94 angka di posisi 148 dunia.

Lantas bagaimana dengan Malaysia? Jika menang atas Kepulauan Solomon, Malaysia mendapatkan 5,21 poin.

