HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengenal Striker Jangkung Timnas Indonesia U -23 Muhammad Ridwan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |12:29 WIB
Mengenal Striker Jangkung Timnas Indonesia U -23 Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan kabarnya bakal diandalkan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/mridwan10)
A
A
A

MARI mengenal striker jangkung Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ridwan pada artikel ini. Setelah menjuarai SEA Games 2023 Kamboja, skuad Timnas Indonesia U-23 asuhan Indra Sjafri bersiap untuk menghadapi turnamen Piala AFF U-23 2023.

Turnamen kelompok usia 23 tahun terbesar di Asia Tenggara ini akan dihelat pada 17-26 Agustus 2023. Adapun skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Timnas Indonesia U-22

Nantinya hanya akan ada 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal. Oleh karena itu, menjadi juara grup adalah harga mati untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan.

Menariknya ada nama lama yang kembali bergabung ke skuad Timnas Indonesia U-23. Dia adalah striker jangkung andalan Shin Tae-yong di SEA Games 2021, Muhammad Ridwan.

Meski belum ada unggahan resmi dari PSSI terkait siapa pemain U-23 yang akan dipanggil Indra Sjafri. Namun, dilansir dari laman Transfermarkt, Muhammad Ridwan, tertera jadwal Indonesia vs Malaysia dan Timor Leste.

Muhammad Ridwan merupakan pemain kelahiran Kendal, 13 Juni 2000. Perjalanan karier sepakbola Ridwan dimulai dengan menimba ilmu di Sekolah Khusus Olahragawan Ragunan (SKO) Ragunan.

Di sekolah ini, nama Ridwan mulai mencuat berkat gol yang ia cetak ke gawang Timnas U-16 yang kala itu dilatih oleh Fakhri Husaini. Terlebih lagi, pada pertandingan yang digelar di Lapangan Atang Sutresna, Jakarta Timur itu, tim SKO Ragunan berhasil menang dengan skor 2-1 dari Timnas Indonesia U-16.

Setelah lulus dari SKO Ragunan, Muhammad Ridwan bergabung dengan Persab Brebes. Dari sana, Muhammad Ridwan mulai dilirik klub papan atas dan akhirnya memilih bergabung bersama Sriwijaya FC.

Halaman:
1 2
      
