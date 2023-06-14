Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Belanda vs Kroasia di Semifinal UEFA Nations League A 2022-2023, Live di RCTI!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |12:17 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Belanda vs Kroasia di Semifinal UEFA Nations League A 2022-2023, Live di RCTI!
Timnas Belanda kala berlaga. (Foto: Reuters)
JADWAL siaran langsung Timnas Belanda vs Kroasia di semifinal UEFA Nations League A 2022-2023 akan dibahas Okezone di artikel. Laga tersebut bakal dilangsungkan di Feyenoord Stadium, Rotterdam, Belanda, pada Kamis 15 Juni 2023 pukul 01.45 WIB dan disiarkan secara live di RCTI!

Tim Oranje -julukan Timnas Belanda- lolos ke semifinal UEFA Nations League A 2022-2023 dengan meraih hasil yang menjanjikan di penyisihan grup. Tercatat, tim besutan Ronald Koeman itu sukses meraih 5 kemenangan, 1 kali imbang, dan tidak pernah kalah dari 6 laga yang telah dijalani di fase grup.

Timnas Belanda

Penampilan impresif Timnas Belanda di fase grup memberikan sinyal bahaya kepada Timnas Kroasia jelang berduel di babak semifinal UEFA Nations League A 2022-2023. Dengan modal positif di atas sekaligus akan bermain di kandang sendiri, Belanda bisa dibilang lebih diunggulkan ketimbang Kroasia.

Sayangnya, Timnas Belanda tidak dapat tampil dengan skuad terbaiknya saat melawan Kroasia nanti. Menurut laporan AD Nederland, dua pemain andalan Timnas Belanda kemungkinan absen karena mundur dari pemusatan latihan setelah mengalami cedera.

Kedua pemain yang dimaksud yakni bek Bayern Munich, Mathijs de Ligt, dan penyerang Atletico Madrid, Memphis Depay. Meski begitu, Timnas Belanda tidak perlu khawatir karena masih memiliki sejumlah pemain andalannya, seperti Cody Gakpo hingga Wout Weghorst.

Jelang menghadapi Kroasia, pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, menegaskan laga nanti akan berlangsung sengit. Sebab demikian, pelatih 60 tahun itu bakal mewaspadai Vatreni -julukan Timnas Kroasia- yang dianggap merupakan tim terbaik dari keempat semifinalis UEFA Nations League musim ini.

“Ada empat negara kuat. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat dan akan berhadapan. Secara umum, Kroasia mungkin yang terkuat dari keempatnya, mengingat beberapa tahun terakhir," kata Ronald Koeman, dilansir dari Algemeen Dagblad, Rabu (14/6/2023).

