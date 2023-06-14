Link Live Streaming di RCTI+ Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Klik di Sini!

LINK live streaming di RCTI+ Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 dapat Anda ketahui pada akhir artikel ini. Duel panas tim asal Asia Tenggara vs Asia Barat ini bakal disuguhkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB yang disiarkan secara langsung di RCTI dan live streaming di RCTI+!

Kans skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- untuk mengalahkan Singa dari Kanaan -julukan Timnas Palestina- sangat terbuka lebar. Sebab, Timnas Indonesia punya catatan apik kala melawan Palestina.

Dari pertemuan terakhir kedua tim, Timnas Indonesia sukses melucuti Palestina dengan skor 4-1 dalam laga uji coba yang digelar pada 22 Agustus 2011. Laga itu berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Timnas Indonesia sukses membobol gawang Timnas Palestina via gol-gol Hariono, Christian Gonzales, hingga brace dari Bambang Pamungkas.

Kini, kedua tim akan kembali berduel di lapangan untuk memperpanjang rekor pertemuan mereka. Dari segi ranking FIFA, Palestina lebih diunggulkan karena berada di ranking 93 dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan Timnas Indonesia yang masih menempati ranking 149 dunia.

Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat optimistis anak asuhnya dapat memperpanjang rekor pertemuan Tim Merah Putih dengan Palestina lewat kemenangan. Namun, juru taktik asal Korea Selatan tersebut meminta suporter Timnas Indonesia bisa memenuhi stadion agar meletupkan semangat anak asuhnya.

“Kami akan mempersiapkan dengan baik. Terlebih, kami bermain di kandang, karena itu kami akan berupaya keras memenangkan pertandingan. Saya yakin kami bisa. Jadi, kami berharap banyak fans yang datang ke stadion,” ungkap Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.