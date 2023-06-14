Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA Langsung Meroket jika Menang atas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023?

POSISI Timnas Indonesia di ranking FIFA langsung meroket jika menang atas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023? Timnas Indonesia akan menantang Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia dalam misi meningkatkan ranking FIFA yang kini menempati peringkat 149 dunia. Jika menang atas Palestina, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin yang lumayan.

Mengutip dari laman Football Ranking, Timnas Indonesia mendapatkan 6,77 poin jika menang atas Palestina. Poin yang didapatkan Timnas Indonesia lumayan besar karena Palestina unggul jauh di ranking FIFA ketimbang skuad Garuda.

Timnas Palestina kini menempati peringkat 93 dunia atau unggul 56 anak tangga dari Timnas Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Timnas Indonesia langsung meroket ranking FIFA-nya jika menang atas Palestina?

Tambahan 6,77 poin membuat koleksi angka Timnas Indonesia di ranking FIFA mencapai 1,052,81 angka. Jumlah poin itu sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk melewati Liberia yang kini mengoleksi 1,049.94 angka di posisi 148 dunia.

Posisi 148 dunia relatif aman jika pun Timnas Indonesia tumbang dari Argentina pada Senin, 19 Juni 2023. Sebab, jika kalah dari Argentina yang kini menempati peringkat 1 dunia, Timnas Indonesia hanya kehilangan 0,45 poin.