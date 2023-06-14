Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA Langsung Meroket jika Menang atas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:57 WIB
Posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA Langsung Meroket jika Menang atas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023?
Suasana latihan Timnas Indonesia jelang lawan Palestina. (Foto: PSSI)
A
A
A

POSISI Timnas Indonesia di ranking FIFA langsung meroket jika menang atas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023? Timnas Indonesia akan menantang Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia dalam misi meningkatkan ranking FIFA yang kini menempati peringkat 149 dunia. Jika menang atas Palestina, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin yang lumayan.

Timnas Indonesia vs Palestina

Mengutip dari laman Football Ranking, Timnas Indonesia mendapatkan 6,77 poin jika menang atas Palestina. Poin yang didapatkan Timnas Indonesia lumayan besar karena Palestina unggul jauh di ranking FIFA ketimbang skuad Garuda.

Timnas Palestina kini menempati peringkat 93 dunia atau unggul 56 anak tangga dari Timnas Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Timnas Indonesia langsung meroket ranking FIFA-nya jika menang atas Palestina?

Tambahan 6,77 poin membuat koleksi angka Timnas Indonesia di ranking FIFA mencapai 1,052,81 angka. Jumlah poin itu sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk melewati Liberia yang kini mengoleksi 1,049.94 angka di posisi 148 dunia.

Posisi 148 dunia relatif aman jika pun Timnas Indonesia tumbang dari Argentina pada Senin, 19 Juni 2023. Sebab, jika kalah dari Argentina yang kini menempati peringkat 1 dunia, Timnas Indonesia hanya kehilangan 0,45 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192599/elkan_baggott_berpotensi_comeback_di_timnas_indonesia_era_john_herdman_elkanbaggott-EqnX_large.jpg
John Herdman Berani Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192573/jay_idzes-GLS3_large.jpg
5 Pesepakbola Top Termahal di Asia Tenggara 2025, Nomor 1 Jay Idzes Tembus Rp173 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/hector_souto.jpg
Hector Souto Murka meski Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement