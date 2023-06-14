Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Ikut Senang Manchester City Raih Treble Winners di Bawah Asuhan Pep Guardiola

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:43 WIB
Lionel Messi Ikut Senang Manchester City Raih Treble Winners di Bawah Asuhan Pep Guardiola
Manchester City sukses rengkuh treble winners (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIONEL Messi ikut senang Manchester City raih treble winners di bawah asuhan Pep Guardiola. Messi dan Guardiola memang memiliki hubungan erat sejak di Barcelona.

The Citizens – julukan Manchester City – akhirnya menjuarai Liga Champions. Lebih manis lagi, kesuksesan meraih trofi Si Kuping Besar tersebut dibarengi dengan keberhasilan menjuarai Liga Inggris dan Piala FA.

Lionel Messi

Kesuksesan ini tak lepas dari kejeniusan Pep Guardiola sebagai pelatihnya. Ini merupakan treble winners kedua yang diraih Guardiola dalam karier kepelatihannya setelah tahun 2009 bersama Barcelona yang kemudian berujung menjadi Sextuple (enam gelar).

Messi merupakan bagian dari skuad Barcelona pada saat itu. Menanggapi kesuksesan mantan pelatihnya, pemain berjuluk La Pulga itu mengaku ikut senang.

“Saya banyak berbicara dengan Guardiola dan sering berhubungan. Saya senang dengan apa yang dia capai, Liga Champions terakhir, dia adalah pelatih terbaik di dunia,” kata Messi dilansir dari TTPlus China, Rabu (14/6/2023).

Halaman:
1 2
      
