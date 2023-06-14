Mulai Besok! Turnamen Bergengsi Pesepakbola Muda Asia, Piala Asia U-17 2023 Siap Digelar, Jangan Lewatkan Keseruannya, LIVE di iNews

MULAI besok, turnamen bergengsi pesepakbola muda Asia, AFC U-17 Asian Cup atau Piala Asia U-17 2023, akan resmi digelar oleh Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) tepatnya pada 15 Juni sampai 2 Juli 2023. Turnamen dua tahunan itu akan berlangsung di Bangkok, Pathum Thani, dan Chonburi, Thailand.

Piala Asia U-17 terakhir kali digelar di Malaysia pada 2018. Saat itu, Jepang berhasil membawa pulang gelar juara usai mengalahkan Tajikistan di babak final.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 sukses menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke 16 besar pada 2018. Namun sayang, Timnas Indonesia U-walaupun kalah dari Australia pada babak perempatfinal.

Sayangnya, Timnas Indonesia U-17 tahun ini gagal menembus putaran Piala Asia U-17 2023. Skuad Garuda besutan Bima Sakti tersebut kalah bersaing selama babak kualifikasi dan berakhir di posisi kedua Grup B dengan raihan 9 poin, hanya selisih satu poin dari Malaysia.