Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipermalukan di Eropa, Romelu Lukaku Dikabarkan Mendarat di Al Hilal Gantikan Lionel Messi yang Batal Gabung

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |11:30 WIB
Dipermalukan di Eropa, Romelu Lukaku Dikabarkan Mendarat di Al Hilal Gantikan Lionel Messi yang Batal Gabung
Romelu Lukaku kabarnya diminati Al Hilal yang gagal datangkan Lionel Messi (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIPERMALUKAN di Eropa, Romelu Lukaku dikabarkan mendarat di Al Hilal gantikan Lionel Messi yang batal gabung. Sekadar diketahui, Romelu Lukaku sempat dicemooh usai penampilan mengecewakannya saat membela Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023.

Bagaimana tidak, salah satu peluang emas Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- untuk mencetak gol ke gawang Manchester City justru dihalangi Romelu Lukaku. Akibat ulah bomber asal Belgia itu, Inter Milan gagal menyamakan kedudukan hingga harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Manchester City.

Romelu Lukaku

Tak lama selepas pertandingan, banyak fans Inter Milan di Eropa yang menghujat penyerang 30 tahun tersebut. Namun setelah dipermalukan di Eropa, Romelu Lukaku kini dikabarkan akan merapat ke klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Hilal.

Menurut laporan TalkSPORT, Al Hilal tengah mencari striker top dunia untuk musim 2022-2023 salah satunya Romelu Lukaku. Bahkan, pemilik Chelsea, Todd Boehly, disebut akan membantu klub berjuluk The Blue Waves itu untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Belgia itu.

"Striker Chelsea Romelu Lukaku adalah nama besar terbaru yang menarik minat dari Arab Saudi, menurut TalkSPORT," dikutip dari TalkSPORT, Rabu (14/6/2023).

"Pemilik Amerika, Todd Boehly sedang mencoba memfasilitasi kepindahan mantan penandatanganan rekor Chelsea 97,5 juta poundsterling itu ke Al Hilal," tambah laporan TalkSPORT.

Sebagai informasi, Romelu Lukaku akan habis kontrak peminjamannya di Inter Milan akhir musim ini. Dengan begitu, dia akan kembali ke Chelsea karena masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661153/bungkam-tuan-rumah-thailand-43-timnas-futsal-indonesia-juara-asean-u16-boys-championship-2025-vrd.webp
Bungkam Tuan Rumah Thailand 4-3, Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN U16 Boys' Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/12/jordi_cruyff_diperkenalkan_sebagai_penasihat_tekni.jpg
Terungkap! Jordi Cruyff Diam-Diam Ingin Gabung Ajax Sejak Lama, PSSI Kaget
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement