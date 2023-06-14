Dipermalukan di Eropa, Romelu Lukaku Dikabarkan Mendarat di Al Hilal Gantikan Lionel Messi yang Batal Gabung

DIPERMALUKAN di Eropa, Romelu Lukaku dikabarkan mendarat di Al Hilal gantikan Lionel Messi yang batal gabung. Sekadar diketahui, Romelu Lukaku sempat dicemooh usai penampilan mengecewakannya saat membela Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023.

Bagaimana tidak, salah satu peluang emas Il Nerazzurri -julukan Inter Milan- untuk mencetak gol ke gawang Manchester City justru dihalangi Romelu Lukaku. Akibat ulah bomber asal Belgia itu, Inter Milan gagal menyamakan kedudukan hingga harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Manchester City.

Tak lama selepas pertandingan, banyak fans Inter Milan di Eropa yang menghujat penyerang 30 tahun tersebut. Namun setelah dipermalukan di Eropa, Romelu Lukaku kini dikabarkan akan merapat ke klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Hilal.

Menurut laporan TalkSPORT, Al Hilal tengah mencari striker top dunia untuk musim 2022-2023 salah satunya Romelu Lukaku. Bahkan, pemilik Chelsea, Todd Boehly, disebut akan membantu klub berjuluk The Blue Waves itu untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Belgia itu.

"Striker Chelsea Romelu Lukaku adalah nama besar terbaru yang menarik minat dari Arab Saudi, menurut TalkSPORT," dikutip dari TalkSPORT, Rabu (14/6/2023).

"Pemilik Amerika, Todd Boehly sedang mencoba memfasilitasi kepindahan mantan penandatanganan rekor Chelsea 97,5 juta poundsterling itu ke Al Hilal," tambah laporan TalkSPORT.

Sebagai informasi, Romelu Lukaku akan habis kontrak peminjamannya di Inter Milan akhir musim ini. Dengan begitu, dia akan kembali ke Chelsea karena masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2026.