Luka Modric Diyakini Bakal Jadi Pembeda di Laga Timnas Belanda vs Kroasia

LUKA Modric diyakini bakal jadi pembeda di laga Timnas Belanda vs Kroasia. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Timnas Kroasia, Zlatko Dalic, jelang pertandingan semifinal UEFA Nations League 2022-2023.

Vatreni – julukan Timnas Kroasia – bakal menghadapi Belanda di Stadion De Kuip, Rotterdam, Kamis 15 Juni 2023 mulai pukul 01.45 WIB. Jika berhasil menembus final, maka Krosia akan bertemu dengan salah satu di antara Spanyol dan Italia.

Menjelang laga, Dalic masih percaya bahwa para pemain senior seperti Modric bisa menjadi pembeda. Juru taktik berusia 56 tahun itu pun mengutarakan dengan terang-terangan bahwa Timnas Kroasia bakal tetap bergantung kepada sang gelandang veteran.

“Luka (Modric) membawa tim ini sampai batas tertentu dan dia adalah tangan kanan saya di lapangan. Kami sangat bergantung pada permainan Luka dan kualitasnya. Dalam hal itu, kita harus bersyukur dia masih bermain dan dia masih bersama kita,” kata Dalic dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA: Mantan Penyerang Timnas Kroasia Bersyukur Indonesia Lepas dari Sanksi Berat FIFA

Sang gelandang veteran Real Madrid akan ditemani oleh dua pemain hebat lainnya di lini tengah, yaitu Marcelo Brozovic dan Mateo Kovacic. Dalic pun yakin keduanya bisa membantu Modric meraih hasil positif.