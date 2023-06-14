Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luka Modric Diyakini Bakal Jadi Pembeda di Laga Timnas Belanda vs Kroasia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:54 WIB
Luka Modric Diyakini Bakal Jadi Pembeda di Laga Timnas Belanda vs Kroasia
Luka Modric diyakini bakal menjadi pembeda di laga Timnas Belanda vs Kroasia (Foto: Twitter/HNS_CFF)
A
A
A

LUKA Modric diyakini bakal jadi pembeda di laga Timnas Belanda vs Kroasia. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Timnas Kroasia, Zlatko Dalic, jelang pertandingan semifinal UEFA Nations League 2022-2023.

Vatreni – julukan Timnas Kroasia – bakal menghadapi Belanda di Stadion De Kuip, Rotterdam, Kamis 15 Juni 2023 mulai pukul 01.45 WIB. Jika berhasil menembus final, maka Krosia akan bertemu dengan salah satu di antara Spanyol dan Italia.

Zlatko Dalic

Menjelang laga, Dalic masih percaya bahwa para pemain senior seperti Modric bisa menjadi pembeda. Juru taktik berusia 56 tahun itu pun mengutarakan dengan terang-terangan bahwa Timnas Kroasia bakal tetap bergantung kepada sang gelandang veteran.

“Luka (Modric) membawa tim ini sampai batas tertentu dan dia adalah tangan kanan saya di lapangan. Kami sangat bergantung pada permainan Luka dan kualitasnya. Dalam hal itu, kita harus bersyukur dia masih bermain dan dia masih bersama kita,” kata Dalic dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (14/6/2023).

Sang gelandang veteran Real Madrid akan ditemani oleh dua pemain hebat lainnya di lini tengah, yaitu Marcelo Brozovic dan Mateo Kovacic. Dalic pun yakin keduanya bisa membantu Modric meraih hasil positif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661219/jordi-cruyff-sepakat-gabung-ajax-amsterdam-bagaimana-nasib-timnas-dan-pssi-bje.webp
Jordi Cruyff Sepakat Gabung Ajax Amsterdam, Bagaimana Nasib Timnas dan PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/eliano_reijnders_memainkan_peran_baru_sebagai_gela.jpg
Eliano Reijnders Bersinar di Posisi Baru, Persib Ketiban Berkah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement