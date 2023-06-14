Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siapa Pengganti Jordi Amat yang Diprediksi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Palestina?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:05 WIB
Siapa Pengganti Jordi Amat yang Diprediksi Absen di Laga Timnas Indonesia vs Palestina?
Jordi Amat berlatih terpisah dan berpotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Palestina. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
SIAPA pengganti Jordi Amat yang diprediksi absen di laga Timnas Indonesia vs Palestina? Sekadar diketahui, Jordi Amat bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia sejak Senin, 12 Juni 2023.

Hanya saja, bek berdarah Spanyol ini harus menjalani latihan terpisah bersama Sandy Walsh karena cedera. Kapten Johor Darul Takzim itu berharap segera pulih dari cedera yang dialami.

Jordi Amat

(Jordi Amat berpotensi absen di laga Timnas Indonesia vs Palestina)

Jika pun absen melawan Palestina pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB, Jordi Amat berharap dapat turun melawan Argentina. Laga Timnas Indonesia vs Argentina dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB.

"Saya punya masalah kecil di kaki. Semoga dalam beberapa hari ini saya akan pulih. Saya akan lihat nanti," kata Jordi Amat mengutip dari Youtube PSSI TV.

"Saya menantikan laga melawan Palestina. Saya tidak yakin apakah akan siap untuk laga itu. Jika tidak pulih, akan fokus pemulihan. Kemungkinan siap untuk laga kedua," lanjut mantan kapten KAS Eupen ini.

Lantas, jika benar Jordi Amat absen di laga Timnas Indonesia vs Palestina, siapa yang akan menggantikan posisinya? Kapten Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023, Rizky Ridho, diprediksi menggantikan posisi Jordi Amat.

