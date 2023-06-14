Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal FIFA Matchday Hari Ini Rabu 14 Juni 2023: Ada Timnas Indonesia vs Palestina hingga Malaysia vs Kepulauan Solomon!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |10:01 WIB
Jadwal FIFA Matchday Hari Ini Rabu 14 Juni 2023: Ada Timnas Indonesia vs Palestina hingga Malaysia vs Kepulauan Solomon!
Timnas Indonesia bakal hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL FIFA Matchday hari Ini, Rabu 14 Juni 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari deretan pertandingan uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 yang digelar hari ini, di antaranya ada laga Timnas Indonesia vs Palestina hingga Malaysia vs Kepulauan Solomon!

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kali ini akan menjamu Singa dari Kanaan -julukan Timnas Palestina- pada FIFA Matchday Juni 2023. Duel laga persahabatan tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia sebelumnya pernah bertemu dengan Palestina pada 22 Agustus 2011 lalu di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Saat itu, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Palestina dengan skor telak 4-1 via gol Hariono, Christian Gonzales, dan brace dari Bambang Pamungkas.

Adapun, Timnas Palestina hanya bisa membalas satu gol via aksi Suleiman Obaid. Kini, kedua kubu akan kembali berduel di lapangan untuk memperpanjang rekor pertemuan mereka. Akan tetapi, Palestina bisa dibilang lebih diunggulkan meski bertandang ke Indonesia.

Pasalnya, dari segi ranking FIFA, Palestina berada di ranking 93 dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan Timnas Indonesia yang masih menempati ranking 149. Kendati begitu, kans Timnas Indonesia untuk mengalahkan Singa dari Kanaan sangat terbuka lebar karena diperkuat sejumlah pemain terbaiknya seperti Elkan Baggott hingga Marselino Ferdinan.

Selain laga Timnas Indonesia vs Palestina, juga ada pertandingan seru lainnnya seperti laga Malaysia vs Kepulauan Solomon. Sesuai jadwal, Timnas Malaysia akan menjamu Kepulauan Solomon di Sultan Mizan Zainul Abidin Stadium, pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192550/penasihat_teknis_pssi_jordi_cruyff_sepakat_gabung_ajax_amsterdam_jordicruyff-dIR9_large.jpg
PSSI Angkat Bicara soal Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192531/jay_herdman_takkan_bisa_membela_timnas_indonesia_jjyherdy110-Q4wl_large.jpg
Tolak Inggris, Anak John Herdman Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192528/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifa-Haoh_large.jpg
John Herdman Coret 4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/51/1660929/pengprov-lemkari-bali-dikukuhkan-700-karateka-bali-ikuti-gashuku-provinsi-xhn.webp
Pengprov Lemkari Bali Dikukuhkan, 700 Karateka Bali Ikuti Gashuku Provinsi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/12/jordi_cruyff_diperkenalkan_sebagai_penasihat_tekni.jpg
Terungkap! Jordi Cruyff Diam-Diam Ingin Gabung Ajax Sejak Lama, PSSI Kaget
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement