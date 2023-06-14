Jadwal FIFA Matchday Hari Ini Rabu 14 Juni 2023: Ada Timnas Indonesia vs Palestina hingga Malaysia vs Kepulauan Solomon!

JADWAL FIFA Matchday hari Ini, Rabu 14 Juni 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari deretan pertandingan uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 yang digelar hari ini, di antaranya ada laga Timnas Indonesia vs Palestina hingga Malaysia vs Kepulauan Solomon!

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kali ini akan menjamu Singa dari Kanaan -julukan Timnas Palestina- pada FIFA Matchday Juni 2023. Duel laga persahabatan tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia sebelumnya pernah bertemu dengan Palestina pada 22 Agustus 2011 lalu di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Saat itu, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Palestina dengan skor telak 4-1 via gol Hariono, Christian Gonzales, dan brace dari Bambang Pamungkas.

Adapun, Timnas Palestina hanya bisa membalas satu gol via aksi Suleiman Obaid. Kini, kedua kubu akan kembali berduel di lapangan untuk memperpanjang rekor pertemuan mereka. Akan tetapi, Palestina bisa dibilang lebih diunggulkan meski bertandang ke Indonesia.

Pasalnya, dari segi ranking FIFA, Palestina berada di ranking 93 dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan Timnas Indonesia yang masih menempati ranking 149. Kendati begitu, kans Timnas Indonesia untuk mengalahkan Singa dari Kanaan sangat terbuka lebar karena diperkuat sejumlah pemain terbaiknya seperti Elkan Baggott hingga Marselino Ferdinan.

Selain laga Timnas Indonesia vs Palestina, juga ada pertandingan seru lainnnya seperti laga Malaysia vs Kepulauan Solomon. Sesuai jadwal, Timnas Malaysia akan menjamu Kepulauan Solomon di Sultan Mizan Zainul Abidin Stadium, pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.