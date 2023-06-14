Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI Hari Ini Rabu 14 Juni 2023

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI hari ini, Rabu 14 Juni 2023 akan diulas Okezone. Mampukah pasukan Shin Tae-yong meraih kemenangan di laga FIFA Matchday Juni 2023 ini?

Duel Timnas Indonesia vs Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB. Jelang duel itu, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- telah mempersiapkan diri dalam pemusatan latihan (TC) yang digelar sejak 5 Juni 2023.

Total, ada 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani TC Timnas Indonesia. Di antaranya, ada dua pemain keturunan yang baru resmi dinaturalisasi. Mereka adalah Ivar Jenner dan juga Rafael Struick.

Menjelang pertandingan itu, Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia akan tampil maksimal saat menghadapi Palestina. Sebab, Skuad Garuda akan bermain di hadapan pendukung sendiri dan memiliki peluang untuk meraih hasil positif.

"Kami bermain di kandang dan akan berusaha semaksimal mungkin. Itu untuk memenangkan pertandingan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga.

Meski siap tempur, Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia tak memandang remeh lawan. Sebab baginya, Timnas Palestina punya sederet pemain tangguh yang siap membuat kerepotan skuad Garuda.

"Palestina terlihat punya permainan bertenaga. Jadi, sangat terlihat (para pemainnya memiliki) tenaga yang baik," jelas eks pelatih Timnas Korea Selatan itu.