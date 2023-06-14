Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Palestina Malam Ini Rabu 14 Juni 2023, Live di RCTI!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:44 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Palestina Malam Ini Rabu 14 Juni 2023, Live di RCTI!
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Palestina. Shin Tae-yong siap bawa Timnas Indonesia menang atas Palestina. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Palestina malam ini, Rabu (14/6/2023) akan diulas Okezone. Laga uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 tersebut bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam ini pukul 19.30 WIB dan disiarkan secara live di RCTI!

Secara head to head, kedua tim baru mencatatkan satu pertemuan di laga resmi. Tepatnya, saat Timnas Indonesia membantai Palestina dengan skor 4-1 dalam laga uji coba yang digelar pada 22 Agustus 2011 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Shin Tae-yong

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong)

Saat itu, Timnas Indonesia s membobol gawang Singa dari Kanaan-julukan Timnas Palestina- via gol-gol Hariono, Christian Gonzales, dan brace dari Bambang Pamungkas. Sementara itu, Palestina hanya bisa membalas satu gol via aksi Suleiman Obaid.

Kini, kedua kubu kembali berduel di lapangan demi memperbaiki ranking FIFA mereka. Dari segi ranking FIFA, Palestina lebih diunggulkan karena berada di ranking 93 dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan Timnas Indonesia yang masih menempati ranking 149 dunia.

Kendati begitu, kans Timnas Indonesia mengalahkan tim asal Asia Barat itu sangat terbuka lebar. Pasalnya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di bawah asuhan Shin Tae-yong sedang on fire dan diperkuat sejumlah pemain terbaiknya seperti Elkan Baggott, Pratama Arhan, hingga Marselino Ferdinan.

Karena itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku optimistis anak asuhnya dapat menjungkalkan Palestina. Pernyataan ini disampaikan juru racik asal Korea Selatan tersebut usai menggenjot skuad Timnas Indonesia di pemusatan latihan dengan intens sejak Senin 5 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192550/penasihat_teknis_pssi_jordi_cruyff_sepakat_gabung_ajax_amsterdam_jordicruyff-dIR9_large.jpg
PSSI Angkat Bicara soal Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192531/jay_herdman_takkan_bisa_membela_timnas_indonesia_jjyherdy110-Q4wl_large.jpg
Tolak Inggris, Anak John Herdman Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192528/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifa-Haoh_large.jpg
John Herdman Coret 4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/12/jordi_cruyff_diperkenalkan_sebagai_penasihat_tekni.jpg
Terungkap! Jordi Cruyff Diam-Diam Ingin Gabung Ajax Sejak Lama, PSSI Kaget
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement