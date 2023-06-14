Jadwal Timnas Indonesia vs Palestina Malam Ini Rabu 14 Juni 2023, Live di RCTI!

JADWAL Timnas Indonesia vs Palestina malam ini, Rabu (14/6/2023) akan diulas Okezone. Laga uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 tersebut bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, malam ini pukul 19.30 WIB dan disiarkan secara live di RCTI!

Secara head to head, kedua tim baru mencatatkan satu pertemuan di laga resmi. Tepatnya, saat Timnas Indonesia membantai Palestina dengan skor 4-1 dalam laga uji coba yang digelar pada 22 Agustus 2011 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong)

Saat itu, Timnas Indonesia s membobol gawang Singa dari Kanaan-julukan Timnas Palestina- via gol-gol Hariono, Christian Gonzales, dan brace dari Bambang Pamungkas. Sementara itu, Palestina hanya bisa membalas satu gol via aksi Suleiman Obaid.

Kini, kedua kubu kembali berduel di lapangan demi memperbaiki ranking FIFA mereka. Dari segi ranking FIFA, Palestina lebih diunggulkan karena berada di ranking 93 dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan Timnas Indonesia yang masih menempati ranking 149 dunia.

Kendati begitu, kans Timnas Indonesia mengalahkan tim asal Asia Barat itu sangat terbuka lebar. Pasalnya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di bawah asuhan Shin Tae-yong sedang on fire dan diperkuat sejumlah pemain terbaiknya seperti Elkan Baggott, Pratama Arhan, hingga Marselino Ferdinan.

Karena itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku optimistis anak asuhnya dapat menjungkalkan Palestina. Pernyataan ini disampaikan juru racik asal Korea Selatan tersebut usai menggenjot skuad Timnas Indonesia di pemusatan latihan dengan intens sejak Senin 5 Juni 2023.