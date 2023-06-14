Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Kirim Pesan Berapi-api kepada Skuad Timnas Indonesia Jelang Hadapi Palestina

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:36 WIB
Erick Thohir Kirim Pesan Berapi-api kepada Skuad Timnas Indonesia Jelang Hadapi Palestina
Erick Thohir dorong Timnas Indonesia untuk raih hasil maksimal kontra Palestina (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

ERICK Thohir kirim pesan berapi-api kepada skuad Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina. Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan bahwa para pemain harus berusaha maksimal demi meraih hasil terbaik.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – melakoni dua partai uji coba di FIFA Matchday Juni 2023. Yang pertama akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (14/6/2023) malam ini WIB, kontra Palestina.

Timnas Indonesia

Karena ini adalah pertandingan yang termasuk dalam FIFA Matchday, maka hasil pertandingan akan masuk dalam perhitungan poin dalam ranking FIFA. Oleh karena itu, Skuad Garuda bisa meraih poin tinggi andai memenangkan laga tersebut.

Palestina (93) sendiri berada cukup jauh di atas ranking Timnas Indonesia (149). Erick pun berpesan agar para pemain berjuang maksimal agar bisa memenangkan pertandingan melawan Fedayeen -julukan Timnas Palestina.

"Kita punya target 100 besar dunia. Sehingga setiap FIFA Matchday adalah penting untuk mendapatkan poin maksimal," kata Erick dilansir dari rilis resmi PSSI, Rabu (14/6/2023).

