HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gratis! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:34 WIB
Gratis! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI+, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI+. (Foto: PSSI)
LINK live streaming Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI+ bisa klik di sini. Anda hanya memerlukan kuota internet untuk menyaksikan Timnas Indonesia vs Palestina, tanpa harus berlangganan.

Laga Timnas Indonesia vs Palestina dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, (14/6/2023) pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini digelar dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023.

Timnas Indonesia

Selain menghadapi Palestina, Timnas Indonesia dijadwalkan bersua Timnas Argentina di Stadion Utam Gelora Bung Karno pada Minggu, 19 Juni 2023 malam WIB. Demi meraih hasil positif kontra Palestina, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 26 pemain.

Di luar dari Sandy Walsh dan Jordi Amat yang harus berlatih terpisah, semua pemain Timnas Indonesia dalam kondisi bugar. Hal itu termasuk pemain naturalisasi yang segera mencatatkan debutnya bersama skuad Garuda, Shayne Pattynama.

Karena bakal turun dengan skuad hampir terbaiiknya, Shin Tae-yong optimistis membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Palestina. Shin Tae-yong tidak silau dengan jauhnya posisi Timnas Indonesia dan Palestina di ranking FIFA.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia masih tertahan di posisi 149 dunia. sementara itu, Palestina menempati peringkat 93 dunia, alias unggul 46 anak tangga dari skuad Garuda. Jika menang atas Palestina, Timnas Indonesia akan naik satu posisi di ranking FIFA.

