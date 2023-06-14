Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Persen Penjualan Tiket Didonasikan kepada Palestina, Sang Pelatih Tersentuh dengan Tindakan Mulia Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:00 WIB
10 Persen Penjualan Tiket Didonasikan kepada Palestina, Sang Pelatih Tersentuh dengan Tindakan Mulia Indonesia
Timnas Palestina ketika disambut masyarakat Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta (Foto: MPI)
A
A
A

SEBANYAK 10 persen penjualan tiket didonasikan kepada Palestina, sang pelatih Makram Daboub tersentuh dengan tindakan mulia Indonesia. Aksi sosial ini perlu mendapatkan apresiasi dari pihaknya.

Timnas Palestina akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Suraba, pada Rabu (14/6/2023) malam nanti WIB.

Timnas Palestina

Timnas Palestina telah mendapat dukungan dari masyrakat Indonesia sejak tiba pada Sabtu 10 Juni 2023 lalu. Makram Daboub pun mengaku sangat berterima kasih atas gestur dari masyarakat Indonesia.

"Kami berterima kasih kepada masyarakat Indonesia. Kami sering mendengar bagaimana mereka mendukung Palestina," kata Daboub dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).

Tamer Seyam selaku pemain Timnas Indonesia juga berterima kasih atas langkah Indonesia yang memerhatikan negaranya. Dalam hal ini, dia menyoroti donasi sebesar 10 persen dari hasil penjualan tiket untuk negaranya.

"Hasil penjualan tiket sebesar 10 persen yang akan didonasikan ke masyarakat Palestina itu adalah hal yang sangat baik," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
