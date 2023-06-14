Jordi Amat Pesimistis Bisa Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Ini Alasannya

Jordi Amat kemungkinan tidak akan bermain di laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: PSSI)

JORDI Amat pesimistis bisa tampil di laga Timnas Indonesia vs Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023. Kondisi sang bek tengah Johor Darul Takzim (JDT) tersebut belum sepenuhnya pulih.

Jordi Amat mengalami cedera dalam pertandingan Liga Super Malaysia ketika memperkuat JDT beberapa waktu lalu. Dia pun bergabung dalam TC Timnas Indonesia telat karena mesti membela klubnya tersebut terlebih dulu.

Menjelang laga kontra Palestina yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/6/2023) malam ini WIB, Jordi Amat pun mengaku cukup pesimistis untuk bisa tampil. Pasalnya, kondisi eks bek tengah Real Betis tersebut belum sepenuhnya pulih.

"Saya hanya punya masalah kecil di kami. Semoga dalam beberapa hari ini saya akan pulih. Saya akan lihat nanti," ucap Jordi dilansir dari channel Youtube PSSI TV, Selasa (13/6/2023).

Sang pemain berusia 31 tahun mengaku sebenarnya dia ingin tampil membela skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – partai ini. Namun, kondisi yang tidak memungkinkan membuatnya mungkin harus menepi.