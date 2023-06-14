Shin Tae-yong Beri Update soal Kondisi Skuad Timnas Indonesia Jelang Hadapi Palestina

SHIN Tae-yong beri update soal kondisi skuad Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – dalam kondisi baik jelang pertandingan.

Timnas Indonesia bakal melakoni laga pertamanya di FIFA Matchday Juni 2023 dengan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini akan dimainkan pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB nanti.

Timnas Indonesia sudah berkumpul sejak 5 Juni 2023 lalu untuk melaksanakan latihan terpusat (TC). Namun, baru Selasa 13 Juni 2023 kemarin, semua pemain tersedia.

Perbedaan waktu bergabung para pemainnya menjadi penilaian tersendiri untuk Shin Tae-yong. Dia pun mengungkap bagaimana kondisi terkini skuadnya menjelang laga ini.

“Pemain-pemain yang sekarang ini baru merapat malah lebih baik kondisinya, karena mereka bertanding bersama timnya sebelumnya. Justru, kondisinya malah baik,” kata Shin dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (14/6/2023).

“Tetapi, pemain-pemain yang bergabung di awal kondisinya tidak bagus. Terlihat lelah,” sambungnya.