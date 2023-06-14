5 Pemain Naturalisasi yang Dinanti Aksinya di Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Nomor 1 Pernah Jadi Kapten Israel!

Berikut 5 pemain naturalisasi yang aksinya dinantikan di laga Timnas Indonesia vs Palestina. (Foto: Instagram/@marcklok)

SEBANYAK 5 pemain naturalisasi yang dinanti aksinya di laga Timnas Indonesia vs Palestina akan dibahas Okezone. Dari kelima nama tersebut, salah satu di antaranya pernah jadi kapten Timnas Israel U-21!

Timnas Indonesia akan berduel melawan Palestina pada laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar malam ini, Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.

Menariknya, baik Timnas Indonesia maupun Palestina sama-sama memiliki pemain naturalisasi yang aksinya sangat dinantikan. Pemain-pemain naturalisasi ini diprediksi bisa saja menjadi pembeda di lapangan. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pemain Naturalisasi yang Dinanti Aksinya di Laga Timnas Indonesia vs Palestina:

5. Shayne Pattynama





Shayne Pattynama salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang aksinya sangat dinantikan pada FIFA Matchday Juni 2023. Sebelumnya, bek 24 tahun ini gagal membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi karena proses perpindahan federasi dari KNVB (Belanda) menuju PSSI belum tuntas.

Kini, Shayne Pattynama berpeluang mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia. Namun, bek kiri Viking FK ini diprediksi takkan diturunkan sebagai starter pada laga kontra Palestina nanti karena baru saja bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin setelah melakukan perjalanan panjanng dari Norwegia.

4. Jordi Amat





Selanjutnya adalah bek tengah Johor Darul Takzim (JDT), Jordi Amat. Aksi pemain naturalisasi 31 tahun keturunan Indonesia-Spanyol ini tentu sangat dinantikan pencinta sepakbola Tanah Air pada laga kontra Palestina nanti dalam memperkukuh lini pertahanan Timnas Indonesia.

Namun, Jordi Amat mengaku pesimistis tidak dapat tampil saat Timnas Indonesia melawan Palestina. Pasalnya, kondisi pemain yang pernah menjegal Lionel Messi itu belum pulih 100 persen setelah mengalami cedera pada kakinya dalam lanjutan Liga Super Malaysia beberapa waktu lalu.

"Saya menantikan laga melawan Palestina. Saya tidak yakin apakah akan siap untuk laga itu," ujar Jordi Amat, mengutip dari Youtube PSSI TV.