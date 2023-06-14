Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih dan Pemain Timnas Palestina Puji Kualitas Timnas Indonesia, Tanda Tim Tamu Menyerah di Gelora Bung Tomo?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |08:00 WIB
Pelatih dan Pemain Timnas Palestina Puji Kualitas Timnas Indonesia, Tanda Tim Tamu Menyerah di Gelora Bung Tomo?
Kualitas pemain Timnas Indonesia dipuji Palestina (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH dan pemain Timnas Palestina puji kualitas Timnas Indonesia, tanda tim tamu menyerah di Stadion Gelora Bung Tomo? Untuk diketahui, Singa dari Kanaan -julukan Timnas Palestina- dipastikan akan menantang Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Pertandingan kedua tim bakal dilangsungkan pada malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Sehari sebelum laga, baik kubu Timnas Palestina maupun Timnas Indonesia melakukan konferensi pers pra-pertandingan.

Timnas Palestina

Pada kesempatan itu, pelatih Timnas Palestina, Makram Dabboub, secara gamblang memuji kualitas Timnas Indonesia setinggi langit. Juru taktik asal Maroko itu mengklaim skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di bawah asuhan Shin Tae-yong selalu mengalami peningkatan setiap bulannya.

"Mereka punya hasil yang bagus, terus berkembang setiap bulan. Sebelum menghadapi kami mereka bersiap selama seminggu. Di setiap pertandingan mereka selalu berkembang," kata Makram Dabboub saat konferensi pers di Surabaya, Selasa (13/6/2023), dikutip dari YouTube PSSI, Rabu (14/6/2023).

Senada dengan sang pelatih, pemain Timnas Palestina, Tayer Seyam, juga menyanjung performa Timnas Indonesia yang telah mendapat hasil positif pada laga FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi. Hal ini yang membuat pasukan Singa dari Kanaan itu bakal mewaspadai Marselino Ferdinan cs.

"Kami melakukan persiapan yang bagus untuk melawan Indonesia dan berharap mendapat hasil yang bagus, tapi di laga terakhir Indonesia juga mendapat hasil bagus juga," ungkap Tayer Seyam.

Lantas, apakah pernyataan pelatih dan pemain Timnas Palestina itu menjadi tanda tim tamu menyerah di Stadion Gelora Bung Tomo? Tentunya, Timnas Palestina datang ke Tanah Air bukan tanpa target. Mohammed Rashid dkk juga memiliki ambisi untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192550/penasihat_teknis_pssi_jordi_cruyff_sepakat_gabung_ajax_amsterdam_jordicruyff-dIR9_large.jpg
PSSI Angkat Bicara soal Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192531/jay_herdman_takkan_bisa_membela_timnas_indonesia_jjyherdy110-Q4wl_large.jpg
Tolak Inggris, Anak John Herdman Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192528/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifa-Haoh_large.jpg
John Herdman Coret 4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192527/john_herdman_segera_diumumkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-oAVe_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir yang Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Resmi John Herdman?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661087/timnas-futsal-indonesia-juara-piala-aff-u16-2025-usai-bungkam-thailand-43-cgy.webp
Timnas Futsal Indonesia Juara Piala AFF U-16 2025 usai Bungkam Thailand 4-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_kecelakaan.jpg
Tragedi Maut di Nigeria! Petinju Anthony Joshua Selamat dari Kecelakaan Fatal, Dua Orang Tewas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement