Pelatih dan Pemain Timnas Palestina Puji Kualitas Timnas Indonesia, Tanda Tim Tamu Menyerah di Gelora Bung Tomo?

PELATIH dan pemain Timnas Palestina puji kualitas Timnas Indonesia, tanda tim tamu menyerah di Stadion Gelora Bung Tomo? Untuk diketahui, Singa dari Kanaan -julukan Timnas Palestina- dipastikan akan menantang Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Pertandingan kedua tim bakal dilangsungkan pada malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Sehari sebelum laga, baik kubu Timnas Palestina maupun Timnas Indonesia melakukan konferensi pers pra-pertandingan.

Pada kesempatan itu, pelatih Timnas Palestina, Makram Dabboub, secara gamblang memuji kualitas Timnas Indonesia setinggi langit. Juru taktik asal Maroko itu mengklaim skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di bawah asuhan Shin Tae-yong selalu mengalami peningkatan setiap bulannya.

"Mereka punya hasil yang bagus, terus berkembang setiap bulan. Sebelum menghadapi kami mereka bersiap selama seminggu. Di setiap pertandingan mereka selalu berkembang," kata Makram Dabboub saat konferensi pers di Surabaya, Selasa (13/6/2023), dikutip dari YouTube PSSI, Rabu (14/6/2023).

Senada dengan sang pelatih, pemain Timnas Palestina, Tayer Seyam, juga menyanjung performa Timnas Indonesia yang telah mendapat hasil positif pada laga FIFA Matchday Maret 2023 kontra Burundi. Hal ini yang membuat pasukan Singa dari Kanaan itu bakal mewaspadai Marselino Ferdinan cs.

"Kami melakukan persiapan yang bagus untuk melawan Indonesia dan berharap mendapat hasil yang bagus, tapi di laga terakhir Indonesia juga mendapat hasil bagus juga," ungkap Tayer Seyam.

Lantas, apakah pernyataan pelatih dan pemain Timnas Palestina itu menjadi tanda tim tamu menyerah di Stadion Gelora Bung Tomo? Tentunya, Timnas Palestina datang ke Tanah Air bukan tanpa target. Mohammed Rashid dkk juga memiliki ambisi untuk bisa mengalahkan Timnas Indonesia.